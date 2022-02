Commerzbank-Aktie: Engagement in Russland und Ukraine "sehr überschaubar"

Frankfurt (Reuters) - Die Commerzbank ist geschäftlich nur in einem geringen Umfang in Russland und in der Ukraine engagiert.

"Unser Exposure in Russland und der Ukraine ist sehr überschaubar", erklärte ein Sprecher des Frankfurter Instituts am Donnerstag auf Anfrage. Die Bank beobachte die weiteren Entwicklungen genau und passe ihre Risikoeinschätzung kontinuierlich an. "Wir sind für verschiedene Szenarien vorbereitet." Sanktionen werde das Geldhaus selbstverständlich einhalten. Die Commerzbank habe für die Umsetzung Vorkehrungen getroffen.