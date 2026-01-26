Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Einstufung unverändert
|
26.01.2026 11:32:39
Commerzbank-Aktie dennoch gesucht: Goldman nimmt Kursziel zurück
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank von 35,50 auf 35,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Freitagnachmittag in seinem Ausblick auf den anstehenden Quartalsbericht etwas an. Er geht davon aus, dass die Frankfurter für 2026 weiteres Ertragswachstum signalisieren mit Zinseinkünften von mehr als 8,5 Milliarden Euro.
Die Commerzbank-Aktie fällt via XETRA zeitweise um 2,47 Prozent auf 35,24 Euro.
/ag/gl/ck
NEW YORK (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu Commerzbank
|
11:49
|Barclays Capital: Equal Weight-Note für Commerzbank-Aktie (finanzen.at)
|
11:32
|Commerzbank-Aktie dennoch gesucht: Goldman nimmt Kursziel zurück (dpa-AFX)
|
09:29
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
09:29
|DAX aktuell: DAX zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
22.01.26
|DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerzbank-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
20.01.26
|Commerzbank-Aktie dennoch niedriger: JPMorgan erhöht Kursziel (dpa-AFX)
|
19.01.26
|Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Commerzbank-Aktie mit Buy in neuer Analyse (finanzen.at)
|
19.01.26