Commerzbank Aktie
WKN DE: CB0L03 / ISIN: US2025976059
|Ausblick
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20.11.2026 12:22:40
Commerzbank-Aktie dennoch leichter: CEO blickt optimistischer auf den Gewinn 2026
"Wir können nun sehr deutlich sagen, dass es nicht auf mindestens 3,4 Milliarden Euro hinauslaufen wird, sondern klar auf 3,5 Milliarden", sagte Commerzbank-CEO Bettina Orlopp bei der Jefferies Financials Conference. Die Bank hatte Anfang November noch mindestens 3,4 Milliarden Euro nach 2,6 Milliarden im Vorjahr in Aussicht gestellt. Orlopp verwies auf eine bessere Entwicklung bei den Kosten als erwartet. Außerdem nannte sie steuerliche Vorteile.
Im XETRA-Handel verliert die Commerzbank-Aktie zeitweise 1,05 Prozent auf 36,88 Euro.
DJG/mgo/cbr
DOW JONES
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