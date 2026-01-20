Commerzbank Aktie

'Neutral' 20.01.2026 16:53:39

Commerzbank-Aktie dennoch niedriger: JPMorgan erhöht Kursziel

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Commerzbank von 33 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen.

Analyst Kian Abouhossein gab seinen Schätzungen am Montagabend noch einen Feinschliff vor dem anstehenden Bericht zum vierten Quartal 2025. Er verschob zudem seine Bewertungsbasis um zwölf Monate weiter in die Zukunft auf Ende 2027.

Via XETRA notiert die Commerzbank-Aktie am Dienstag zeitweise 0,93 Prozent tiefer bei 34,22 Euro.

/rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 18:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 18:47 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX)

