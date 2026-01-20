Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|'Neutral'
|
20.01.2026 16:53:39
Commerzbank-Aktie dennoch niedriger: JPMorgan erhöht Kursziel
Analyst Kian Abouhossein gab seinen Schätzungen am Montagabend noch einen Feinschliff vor dem anstehenden Bericht zum vierten Quartal 2025. Er verschob zudem seine Bewertungsbasis um zwölf Monate weiter in die Zukunft auf Ende 2027.
Via XETRA notiert die Commerzbank-Aktie am Dienstag zeitweise 0,93 Prozent tiefer bei 34,22 Euro.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 18:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 18:47 / GMT
NEW YORK (dpa-AFX)
Bildquelle: Commerzbank AG
