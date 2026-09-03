Commerzbank Aktie
WKN DE: CB0L03 / ISIN: US2025976059
|Milliarden-Rückkauf
|
03.09.2026 15:51:43
Commerzbank-Aktie deutlich höher: Neues Rückkaufprogramm über 1,2 Milliarden Euro startet
Wie die Commerzbank mitteilte, hat der Vorstand das Programm von bis zu 1,2 Milliarden Euro beschlossen, das am Freitag starten und spätestens bis 10. Februar 2027 laufen soll. Es ist Teil der für das laufende Geschäftsjahr geplanten Ausschüttungen an die Aktionäre von rund 3,2 Milliarden Euro.
Die Bank will 100 Prozent ihres Nettogewinns 2026 nach Abzug der AT-1-Kuponzahlungen und vor außerordentlichen Einmalposten an die Aktionäre ausschütten. Sie plant mit einem Gewinn von mindestens 3,4 Milliarden Euro. Der Anteil der Dividende soll dabei bei mindestens 50 Prozent liegen.
Bei Anlegern kam das gut an: Die Commerzbank-Aktie springt via XETRA zeitweise um 1,82 Prozent an auf 41,42 Euro.
DOW JONES
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