Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Ausschüttungspläne
|
09.02.2026 11:02:39
Commerzbank-Aktie deutlich im Plus: UniCredit liefert Rückenwind für Bankenbranche
Die Aktien zogen die gesamte europäische Bankenbranche mit, die sich von ihrem jüngsten Rückschlag vom Hoch seit 2008 erholte. Die Papiere der UniCredit gewannen bis zu 5,6 Prozent auf 78,05 Euro und damit den höchsten Stand seit 2009.
Die Anteile der Commerzbank kletterten an der DAX-Spitze um bis zu drei Prozent auf 35,07 Euro. Damit näherten sich die Commerzbank-Aktien wieder ihrem Mehrjahreshoch von 38,40 Euro aus dem Sommer vergangenen Jahres.
Die UniCredit war im September 2024 als Großaktionärin bei der Commerzbank eingestiegen. Inzwischen hat sie ihre Beteiligung über echte Aktien auf mehr als 26 Prozent ausgebaut. Zusammen mit Finanzinstrumenten hat sie Zugriff auf mehr als 29 Prozent der Anteile. Ab 30 Prozent müssten die Italiener ein Übernahmeangebot für die übrigen Commerzbank-Aktien abgeben.
Noch ist offen, ob UniCredit-Chef Andrea Orcel eine Offerte für die Commerzbank abgeben will. Er ließ sich da zuletzt nicht in die Karten schauen. Bisher hat er sich wegen des Widerstands der Commerzbank-Spitze, des Betriebsrats der Frankfurter und in der deutschen Politik nicht zu einem Gebot durchgerungen.
Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp versucht, das Frankfurter Geldhaus deutlich rentabler zu machen. Damit will sie die Commerzbank für die Aktionäre so attraktiv zu machen, dass sie ihre Anteile lieber behalten, als sie an das Geldhaus aus Mailand zu verkaufen.
Seit dem Einstieg der Italiener im Herbst 2024 zog der Börsenwert der Commerzbank um rund 175 Prozent auf zuletzt rund 39 Milliarden Euro an. Das heißt, die UniCredit müsste für die Papiere, die sie noch nicht direkt oder indirekt hält, gemessen am aktuellen Kurs 27 Milliarden Euro ausgeben.
Doch nicht nur die Commerzbank-Anteile profitierten vom Einstieg der UniCredit - auch die Anteile der italienischen Bank zogen seitdem um fast 120 Prozent an. Mit einem Börsenwert von inzwischen mehr als 120 Milliarden Euro gehört die UniCredit inzwischen zu den wertvollsten Banken der Eurozone.
/ag/stk/zb/mis
FRANKFURT/MAILAND (dpa-AFX Broker)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
11:49
|Deutsche Bank räumt Fehler im Umgang mit Epstein ein (dpa-AFX)
|
09:29
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: DAX liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
06.02.26
|Aktien von Deutsche Bank und DHL gewinnen: Neue Allianz treibt an (finanzen.at)
|
06.02.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
|
06.02.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: So steht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|30.01.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|30.01.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|30.01.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|20.01.26
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|04.12.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.25
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|34,59
|1,98%
|Deutsche Bank AG
|31,21
|-0,72%
|UniCredit S.p.A.
|78,30
|5,41%