Commerzbank Aktie

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WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

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Commerzbank-Analyse im Fokus 05.11.2026 16:19:47

Commerzbank-Aktie: DZ BANK gibt niedrigeres Halten-Rating

Commerzbank-Aktie: DZ BANK gibt niedrigeres Halten-Rating

Die Commerzbank-Aktie wurde von DZ BANK genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Die DZ Bank hat Commerzbank von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 46 auf 40 Euro gesenkt. Das Bankhaus habe starke Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Negativ u?berrascht hätten ihn die Aussagen zur Entwicklung des Zinsüberschusses. Doch für Anleger bleibe die Übernahme durch Unicredit das beherrschende Thema. Er begründete die Abstufung mit fehlenden kurzfristigen Kurstreibern.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Commerzbank-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 15:59 Uhr fiel die Commerzbank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 38,78 EUR ab. Bisher wurden heute 3 733 400 Commerzbank-Aktien gehandelt. Das Papier stieg seit Jahresanfang 2026 um 10,7 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 14:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 14:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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