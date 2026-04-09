Commerzbank Aktie

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

Aktie im Blick 09.04.2026 10:34:45

Commerzbank-Aktie: DZ BANK vergibt Bewertung mit Halten

Commerzbank-Aktie: DZ BANK vergibt Bewertung mit Halten

Diese Empfehlung gibt DZ BANK für die Commerzbank-Aktie aus.

Die DZ Bank hat die Commerzbank-Aktie beim fairen Aktienwert von 34 Euro auf "Halten" belassen. Analyst Philipp Häßler ging am Donnerstag auf das jüngst vorgelegte freiwillige Übernahmeangebot der Unicredit ein. Dieses überraschende Angebot sei ein geschickter Schachzug, da die italienische Bank so freie Hand habe, ihren Anteil über Käufe am Markt weiter aufzustocken, bis zur nächsten Meldeschwelle, die bei 50 Prozent liege. Aus Sicht der Commerzbank-Aktionäre sei die Offerte zugleich nicht attraktiv. Er gehe jedoch nicht von einer deutlichen Erhöhung aus.

Aktienbewertung im Detail: Die Commerzbank-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Commerzbank-Aktie notierte um 10:18 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 34,03 EUR. 205 680 Commerzbank-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier verlor seit Jahresbeginn 2026 5,7 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

09:43 Commerzbank Halten DZ BANK
17.03.26 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital
17.03.26 Commerzbank Hold Warburg Research
16.03.26 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital
16.03.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
