Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
09.04.2026 10:34:45
Commerzbank-Aktie: DZ BANK vergibt Bewertung mit Halten
Die DZ Bank hat die Commerzbank-Aktie beim fairen Aktienwert von 34 Euro auf "Halten" belassen. Analyst Philipp Häßler ging am Donnerstag auf das jüngst vorgelegte freiwillige Übernahmeangebot der Unicredit ein. Dieses überraschende Angebot sei ein geschickter Schachzug, da die italienische Bank so freie Hand habe, ihren Anteil über Käufe am Markt weiter aufzustocken, bis zur nächsten Meldeschwelle, die bei 50 Prozent liege. Aus Sicht der Commerzbank-Aktionäre sei die Offerte zugleich nicht attraktiv. Er gehe jedoch nicht von einer deutlichen Erhöhung aus.
Aktienbewertung im Detail: Die Commerzbank-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Commerzbank-Aktie notierte um 10:18 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 34,03 EUR. 205 680 Commerzbank-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier verlor seit Jahresbeginn 2026 5,7 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Commerzbank
|09:43
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|17.03.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|16.03.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
