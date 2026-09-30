Commerzbank-Aktie erhält von Deutsche Bank AG niedrigere Einstufung: Nun Hold

Deutsche Bank Research hat die Aktien der Commerzbank bei unverändertem Kursziel von 42 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. "Neue Phase, neues Rating", schrieb Benjamin Goy in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Viele der Kurstreiber wie steigende Zinseinkünfte und üppige Ausschüttungen seien inzwischen entweder bereits eingepreist oder durch die Outperformance zumindest am Markt realisiert worden. Die Bewertung liege auch nach gestiegenen Gewinnerwartungen über dem Branchenschnitt.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Commerzbank-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktie notierte um 10:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 41,05 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 2,31 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 526 913 Commerzbank-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 stieg die Aktie um 17,2 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Commerzbank am 05.11.2026 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 08:30 / CET



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