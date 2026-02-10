UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
|Bilanzdetails
|
10.02.2026 20:16:00
Commerzbank-Aktie etwas schwächer: Bank bleibt trotz Stellenabbau-Kosten hoch profitabel
2024 hatte die Commerzbank mit knapp 2,7 Milliarden Euro den höchsten Gewinn ihrer Geschichte erzielt. Zeit zum Feiern blieb aber wenig, denn das Übernahmeringen mit der UniCredit hat dem Dax-Konzern turbulente Zeiten beschert. Um die Attacke der italienischen Großbank abzuwehren, peilt die Commerzbank ehrgeizige Renditeziele an. Zudem will sie bis Ende 2027 etwa 3.900 Vollzeitstellen streichen, 3.300 davon in Deutschland, und rechnet dafür einmalig mit Kosten von 700 Millionen Euro.
Im Ringen mit der Unicredit gibt es seit Monaten keine Bewegung. Zwar sind die Italiener mit gut 26 Prozent größter Aktionär bei der Commerzbank und haben über Finanzinstrumente Zugriff auf weitere gut drei Prozent der Anteile. Doch Unicredit-Chef Andrea Orcel schreckt wegen des hohen Aktienkurses vor einem Übernahmeangebot zurück - ab der Schwelle von 30 Prozent wäre er dazu verpflichtet. Die Bundesregierung, die rund 12 Prozent der Commerzbank-Anteile hält, lehnt eine Übernahme ab und will ihre Aktien nicht verkaufen.
Im nachbörslichen Tradegate-Handel verliert die Commerzbank-Aktie überschaubare 0,3 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX)
Analysen zu UniCredit S.p.A.
|10.02.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|09.02.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|02.09.25
|UniCredit Equal-weight
|Morgan Stanley
|31.07.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|34,24
|-0,38%
|UniCredit S.p.A.
|74,36
|-0,07%