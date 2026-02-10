Commerzbank Aktie
WKN DE: CB0L03 / ISIN: US2025976059
|Weiterer Aktienrückkauf
|
10.02.2026 13:59:42
Commerzbank-Aktie gesucht: Anleger jubeln über Dividendenanhebung
Der Nettogewinn betrug 2,63 Milliarden Euro nach 2,68 Milliarden im Vorjahr. Bereinigt um Restrukturierungskosten für das vor einem Jahr eingeleitete Abbauprogramm legte der Gewinn um 13 Prozent auf 3 Milliarden Euro zu. Analysten hatten in einem von der Bank selbst veröffentlichten Konsens mit einem Ergebnis von 2,54 Milliarden gerechnet. Die Bank selbst hatte sich 2,5 Milliarden Euro vorgenommen bzw 2,9 Milliarden auf bereinigter Basis.
Der bereinigte Gewinn soll komplett ausgeschüttet werden. Inklusive des im Dezember abgeschlossenen Rückkaufs von 1 Milliarde Euro beträgt die Kapitalrückgabe für 2025 rund 2,7 Milliarden Euro. Der Aktienrückkauf soll am 12. Februar starten und bis zum 26. März abgeschlossen sein.
Die vollständigen Zahlen wird die Commerzbank am Mittwoch veröffentlichen.
Commerzbank-Risikovorstand geht Ende 2026 aus persönlichen Gründen
Die Commerzbank verliert ihren Risikovorstand Bernd Spalt. Wie die Bank mitteilte, wird der Manager das Unternehmen zum Jahresende aus persönlichen Gründen verlassen. Er erfüllt damit seinen Vertrag, strebt aber keine Verlängerung an.
"Meine Entscheidung, die Bank zu verlassen, hat ausschließlich persönliche Gründe", wird Spalt in der Mitteilung zitiert. Er ist seit Anfang 2024 bei der Commerzbank.
"Bernd Spalt leistet im Vorstand ausgezeichnete Arbeit, die der Commerzbank in einer herausfordernden Zeit Stabilität und Vertrauen gesichert hat", sagte Aufsichtsratschef Jens Weidmann. "Wir im Aufsichtsrat bedauern seinen Entschluss sehr. Ich habe aber viel Verständnis dafür, dass Herr Spalt seinen Lebensmittelpunkt nach Ende seines Vertrags zu seiner Familie in Wien verlegen möchte."
So reagiert die Commerzbank-Aktie
Nach Eckdaten für 2025 haben die Aktien der Commerzbank am Dienstagnachmittag wieder ihren Konsolidierungstrend seit August getestet. Dabei gewannen die Papiere bis zu 1,8 Prozent auf 36,10 Euro. Über dem Vorwochenhoch bei 36,27 Euro könnte ein Ausbruch gelingen.
Analyst Chris Hallam von Goldman Sachs sah den Überschuss etwas über den Erwartungen. Dies gelte auch für den Dividendenvorschlag. Beim ebenfalls avisierten Aktienrückkaufvolumen habe man sich am Markt aber einen Tick mehr versprochen.
Die Commerzbank wird am Mittwoch ihren Quartalsbericht vorlegen. Mit Spannung wird vor allem auf weitere Signale für 2026 gewartet.
DOW JONES / (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Commerzbank AG (spons. ADRs)
|
07:01
|Ausblick: Commerzbank stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
27.01.26
|Erste Schätzungen: Commerzbank verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.12.25
|Commerzbank-Aktie: Orlopp sieht aktuell keinen Sinn in Übernahme durch UniCredit (dpa-AFX)
|
07.11.25
|Commerzbank-Aktie mit Plus: RBC hebt Kursziel an - Einstufung bleibt bei "Sector Perform" (dpa-AFX)
|
06.11.25
|Commerzbank-Aktie trotzdem tiefer: Commerzbank verdient operativ mehr - Zinsüberschuss wächst stärker als erwartet (finanzen.at)
|
05.11.25
|Ausblick: Commerzbank stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Commerzbank stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
24.09.25