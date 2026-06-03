Commerzbank Aktie
WKN DE: CB0L03 / ISIN: US2025976059
|Warnung
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03.06.2026 21:30:40
Commerzbank-Aktie gibt ab: Finanzaufsicht soll UniCredit-Angaben unter die Lupe nehmen
Die UniCredit hatte am Dienstag mitgeteilt, dass ihr im Rahmen des laufenden Übernahmeangebots 7,6 Prozent der Commerzbank-Aktien angedient worden seien. Inklusive der bislang direkt gehaltenen 26,77 Prozent käme die UniCredit damit auf 34,37 Prozent. Außerdem meldete sie Kaufoptionen über weitere 3,2 Prozent und weitere Finanzinstrumente, sogenannte "Cash-Settled Instruments", im Volumen von 13,2 Prozent.
Laut Commerzbank konnten nach den ihr aktuell vorliegenden Informationen "bislang keine einzige Angebotsannahme eines institutionellen Investors identifiziert werden". Die Summe der Annahmen durch Privatanleger entspreche einem Aktienanteil von rund 0,05 Prozent. Das insgesamt angediente Volumen stamme überwiegend von Banken und mit ihnen verbundenen Parteien, von denen einige bekannte Derivate-Gegenparteien der UniCredit seien, so die Commerzbank weiter. Sie wies zudem darauf hin, dass die Aktien angedient wurden, obwohl der Kurs der Commerzbank-Aktie über dem Wert des UniCredit-Angebots liege.
Ferner teilte, die Bank mit, dass direkt gehaltene Aktien, Derivate und angediente Aktien nicht als aggregierte Gesamtposition interpretiert werden sollten. Es handele sich um unterschiedliche Kategorien, die nicht gleichgesetzt werden sollten. In Teilen der Berichterstattung sei von Positionen von über 50 Prozent die Rede gewesen.
Die Angaben der UniCredit seien "ohne ergänzende Erläuterungen irreführend und begründen den Verdacht eines Handelns mit dem Ziel, ihre Position in der Wahrnehmung des Marktes künstlich aufzublähen."Im nachbörslichen Tradegate-Handel fällt die Commerzbank-Aktie zeitweise um 1,96 Prozent auf 36,44 Euro.
DOW JONES
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