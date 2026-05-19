UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
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19.05.2026 17:36:38
Commerzbank-Aktie: Hauptversammlung dreht sich um Abwehrkampf
Die Botschaft von Vorstand und Aufsichtsrat an die Anteilseigner ist eindeutig: "Das Angebot wird dem Wert, den Perspektiven und der strategischen Bedeutung der Commerzbank nicht gerecht. Wir empfehlen Ihnen deshalb, bei der Commerzbank investiert zu bleiben und das Angebot der UniCredit nicht anzunehmen."
Die UniCredit kontrolliert bereits knapp 30 Prozent der Commerzbank-Anteile. Nach jüngsten Angaben hat sich die italienische Großbank für weitere Anteile den Kaufpreis gesichert und kommt damit zusammen auf 38,87 Prozent der Stimmrechte. Der Bund, der noch gut 12 Prozent hält, lehnt eine feindliche Übernahme der Commerzbank ebenso wie Management, Betriebsrat und Belegschaft des Instituts ab.
Im XETRA-Späthandel am Dienstag zeigt sich die Commerzbank-Aktie zeitweise 0,67 Prozent fester bei 36,18 Euro.
/ben/DP/zb
WIESBADEN (dpa-AFX)
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