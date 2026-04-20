Commerzbank Aktie
WKN DE: CB0L03 / ISIN: US2025976059
|Mitteilung der UniCredit
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20.04.2026 08:16:00
Commerzbank-Aktie im Blick: UniCredit-CEO fordert umfassende Transformation
UniCredit hatte im März mit einem Übernahmeangebot den Druck auf die Frankfurter erhöht, eine mögliche Fusion ins Auge zu fassen. Die Commerzbank-Führung hat dies zuletzt noch einmal abgelehnt und angekündigt, am 8. Mai neue Finanzziele vorzustellen. Nach Meinung des Commerzbank-Managements könnten die Potenziale auch in der Eigenständigkeit realisiert werden.
In der aktuellen UniCredit-Mitteilung heißt es, man sehe für die Commerzbank erhebliches Potenzial zu Entwicklung und Risikoreduzierung über deren aktuelle Momentum-Strategie hinaus. Die Ideen, die Bankchef Orcel ab 9 Uhr in einer Telefonkonferenz darlegen will, basierten auf öffentlich zugänglichen Informationen. Zur Anwendung werde die bewährte Erfolgsbilanz von "UniCredit Unlocked" kommen, die sowohl auf Konzernebene als auch in Deutschland starke Ergebnisse geliefert habe - bei zugleich geringem Umsetzungsrisiko.
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