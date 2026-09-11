UniCredito Italiano Aktie
WKN DE: 850832 / ISIN: IT0000064854
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11.09.2026 16:34:38
Commerzbank-Aktie im Plus: Bund will bei Übernahme durch UniCredit mitreden
Klingbeil hat Orcel für diesen Montag zu einem Gespräch ins Ministerium in Berlin eingeladen. Dabei gehe es darum, die Position der Bundesregierung darzulegen und in den Austausch zu treten, sagte der Sprecher. Dies begleite die Gespräche der beiden Banken, denen es weiterhin obliege, in direkten Beratungen über den weiteren Weg zu sprechen. Die Bundesregierung sei auch in Gesprächen mit der Commerzbank und dem Betriebsrat.< p>
Bund hält noch 12 Prozent an Commerzbank
Die UniCredit, die vor rund zwei Jahren bei der Commerzbank eingestiegen war, wirbt seit langem um eine Übernahme des Frankfurter DAX-Konzerns (DAX) und hat sich den Zugriff auf fast 50 Prozent der Anteile gesichert. Der Bund, der die Commerzbank in der Finanzkrise mit Steuermilliarden gerettet hat, hält noch gut 12 Prozent an der Commerzbank und ist damit zweitgrößter Aktionär. Bei einer möglichen Übernahme kommt der Regierung daher eine wichtige Rolle zu.
UniCredit-Chef Orcel hatte Anfang September auch schon mit dem hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein (CDU) gesprochen. Nach dpa-Informationen fordert die Landesregierung unter anderem, dass der rechtliche Sitz und der Vorstand der Commerzbank dauerhaft in Frankfurt bleiben und die Bank als Aktiengesellschaft deutschen Rechts bestehen soll.
Die Commerzbank-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,64 Prozent fester bei 42,81 Euro, während UniCredit-Titel in Mailand 1,31 Prozent auf 84,90 Euro steigen.
/sam/DP/stw
BERLIN (dpa-AFX)
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