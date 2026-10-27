Commerzbank Aktie

Commerzbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: CB0L03 / ISIN: US2025976059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SREP 27.10.2026 17:29:01

Commerzbank-Aktie in Grün: Geringere Kapitalanforderungen für 2027

Commerzbank-Aktie in Grün: Geringere Kapitalanforderungen für 2027

Die Commerzbank muss weniger Kapital vorhalten.

Wie die Bank mitteilte, hat die Europäische Zentralbank (EZB) im Rahmen des aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozesses (SREP) die zusätzliche Eigenmittelanforderung um 5 Basispunkte auf 2,10 Prozent des Grundkapitals gesenkt.

Die harte Kernkapitalanforderung an die Commerzbank auf Konzernebene liegt unter Berücksichtigung der Anforderungen des SREP-Beschlusses zum 30. Juni 2026 pro forma bei 10,26 Prozent der risikogewichteten Aktiva. Sie wird damit um 0,03 Punkte reduziert. Per Ende Juni lag die harte Kernkapitalquote der Bank bei 14,4 Prozent.

"Dass unsere Kapitalanforderungen nun das zweite Jahr in Folge gesenkt wurden, spiegelt die anhaltende Stärke und Stabilität unseres Geschäftsmodells wider", sagte Vorstandschefin Bettina Orlopp. "Unser profitabler Wachstumskurs und unser diszipliniertes Risikomanagement zahlen sich nachhaltig aus."

Scope bestätigt A-Rating der Commerzbank mit stabilem Ausblick

Scope hat das Emittenten-Rating der Commerzbank mit A und stabilem Ausblick bestätigt. Laut der Ratingagentur spiegelt die Bestätigung die solide operative Entwicklung der Commerzbank sowie ihr starkes Solvabilitäts- und Refinanzierungsprofil wider. Scope bezeichnete es als mittlerweile sehr wahrscheinlich, dass die Commerzbank Teil der italienischen Großbank Unicredit wird, was jedoch keine direkten Auswirkungen auf die Bonitätsbewertung habe.

Via XETRA steigt die Commerzbank-Aktie zeitweise um 1,43 Prozent auf 37,71 Euro.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Commerzbank-Aktie legt zu: EZB erlaubt Unicredit größeren Anteil

Bildquelle: Commerzbank AG

Nachrichten zu Commerzbank

mehr Nachrichten

Analysen zu Commerzbank

mehr Analysen
22.10.26 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital
16.10.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
13.10.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
02.10.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Commerzbank 37,67 1,70% Commerzbank
Commerzbank AG (spons. ADRs) 37,40 2,19% Commerzbank AG (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut: ATX schließt deutlich im Plus -- DAX letztlich fester -- Wall Street beendet Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten klare Gewinne. Der US-Leitindex bewegte sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen