Commerzbank Aktie
WKN DE: CB0L03 / ISIN: US2025976059
|SREP
|
27.10.2026 17:29:01
Commerzbank-Aktie in Grün: Geringere Kapitalanforderungen für 2027
Die harte Kernkapitalanforderung an die Commerzbank auf Konzernebene liegt unter Berücksichtigung der Anforderungen des SREP-Beschlusses zum 30. Juni 2026 pro forma bei 10,26 Prozent der risikogewichteten Aktiva. Sie wird damit um 0,03 Punkte reduziert. Per Ende Juni lag die harte Kernkapitalquote der Bank bei 14,4 Prozent.
"Dass unsere Kapitalanforderungen nun das zweite Jahr in Folge gesenkt wurden, spiegelt die anhaltende Stärke und Stabilität unseres Geschäftsmodells wider", sagte Vorstandschefin Bettina Orlopp. "Unser profitabler Wachstumskurs und unser diszipliniertes Risikomanagement zahlen sich nachhaltig aus."
Scope bestätigt A-Rating der Commerzbank mit stabilem Ausblick
Scope hat das Emittenten-Rating der Commerzbank mit A und stabilem Ausblick bestätigt. Laut der Ratingagentur spiegelt die Bestätigung die solide operative Entwicklung der Commerzbank sowie ihr starkes Solvabilitäts- und Refinanzierungsprofil wider. Scope bezeichnete es als mittlerweile sehr wahrscheinlich, dass die Commerzbank Teil der italienischen Großbank Unicredit wird, was jedoch keine direkten Auswirkungen auf die Bonitätsbewertung habe.
Via XETRA steigt die Commerzbank-Aktie zeitweise um 1,43 Prozent auf 37,71 Euro.
DOW JONES
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Nachrichten zu Commerzbank
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27.10.26
|EQS-PVR: Commerzbank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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27.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
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27.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
27.10.26
|Commerzbank’s SREP capital requirements also reduced for 2027 (EQS Group)
|
27.10.26
|EQS-News: SREP-Kapitalanforderungen an Commerzbank auch für 2027 gesenkt (EQS Group)
|
27.10.26
|EQS-News: Commerzbank’s SREP capital requirements also reduced for 2027 (EQS Group)
|
26.10.26
|EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
26.10.26
|EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
Analysen zu Commerzbank
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|16.10.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|16.10.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|16.10.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|37,67
|1,70%
|Commerzbank AG (spons. ADRs)
|37,40
|2,19%
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