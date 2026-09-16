Commerzbank-Aktie: Kurs nähert sich zeitweise 15-Jahreshoch

Im Prozess der Übernahme durch die UniCredit setzen die Aktien der Commerzbank ihren guten Lauf zumindest zeitweise fort.

Mit einem Anstieg via XETRA um bis zu 2,1 Prozent auf 43,37 Euro näherte sich der Kurs in einem positiven Branchenumfeld dem Hoch vom August 2010, das wenige Cent höher bei 43,45 Euro gelegen hatte. Zuletzt drehte der Kurs jedoch ins Minus und fiel um 0,05 Prozent auf 42,45 Euro. Darüber winkt den Aktien dann ein Hoch seit 2009.

Die Aktien der Deutschen Bank waren zuletzt zwar von ihrem Hoch seit 2011 zurückgefallen, erholten sich aber am Mittwoch vor dem Fed-Entscheid um mehr als ein Prozent. Der gesamteuropäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Banks gehörte mit einem Anstieg um gut ein Prozent zu den Sektorfavoriten.

Am Abend entscheidet die US-Notenbank Fed über ihren Leitzins. Laut der NordLB liegt die am Markt implizierte Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung bei über 94 Prozent. Für gewöhnlich heißt es, dass höhere Zinsen im Bankensektor das Kreditgeschäft theoretisch wieder attraktiver machen können.

Mit Blick auf die Commerzbank verwies ein Marktteilnehmer auf Aussagen der Chefin Bettina Orlopp im Rahmen einer Fachkonferenz vom Vortag. Demnach erwarte sie einen höheren Zinsüberschuss im dritten Quartal, Gebührenwachstum und stabile Kosten. Der Börsianer erwähnte auch Ausschüttungspläne positiv, betonte jedoch Unsicherheiten hinsichtlich der Situation mit der UniCredit.

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FRANKFURT (dpa-AFX)