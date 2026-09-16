UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
|Im Höhenflug
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16.09.2026 11:48:39
Commerzbank-Aktie: Kurs nähert sich zeitweise 15-Jahreshoch
Die Aktien der Deutschen Bank waren zuletzt zwar von ihrem Hoch seit 2011 zurückgefallen, erholten sich aber am Mittwoch vor dem Fed-Entscheid um mehr als ein Prozent. Der gesamteuropäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Banks gehörte mit einem Anstieg um gut ein Prozent zu den Sektorfavoriten.
Am Abend entscheidet die US-Notenbank Fed über ihren Leitzins. Laut der NordLB liegt die am Markt implizierte Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung bei über 94 Prozent. Für gewöhnlich heißt es, dass höhere Zinsen im Bankensektor das Kreditgeschäft theoretisch wieder attraktiver machen können.
Mit Blick auf die Commerzbank verwies ein Marktteilnehmer auf Aussagen der Chefin Bettina Orlopp im Rahmen einer Fachkonferenz vom Vortag. Demnach erwarte sie einen höheren Zinsüberschuss im dritten Quartal, Gebührenwachstum und stabile Kosten. Der Börsianer erwähnte auch Ausschüttungspläne positiv, betonte jedoch Unsicherheiten hinsichtlich der Situation mit der UniCredit.
/tih/ag/stk
FRANKFURT (dpa-AFX)
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