Commerzbank-Aktie legt zu: EZB erlaubt Unicredit größeren Anteil

Die Unicredit hat von der Europäischen Zentralbank grünes Licht erhalten, ihre Beteiligung an der Commerzbank über die Schwelle von 30 Prozent hinaus auszubauen.

Commerzbank-Aktie und UniCredit-Aktie legen zu

Die UniCredit bekommt für die Aufstockung ihrer Anteile an der Commerzbank grünes Licht von der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB). Damit darf die italienische Großbank die Commerzbank-Aktien, die sie sich über ein Tauschangebot gesichert hatte, gegen UniCredit-Anteile eintauschen. Gegen Jahresende erwarten die Italiener die noch fehlenden weiteren Genehmigungen. Dann wollen sie die Kontrolle über das Frankfurter Geldhaus übernehmen.

An der Börse wurden die Neuigkeiten positiv aufgenommen. Obwohl die Genehmigung durch die EZB erwartet worden war, gewann die Commerzbank-Aktie auf XETRA zeitweise 1,30 Prozent auf 38,19 Euro. UniCredit-Titel legten in Mailand zeitweise um 0,79 Prozent auf 75,73 Euro zu.

Die EZB habe die Übernahme der Kontrolle über die Commerzbank genehmigt, teilte UniCredit am Donnerstagabend in Mailand mit. Die Bank dürfe damit die Schwelle von 30 Prozent der Kapitalbeteiligung an der Commerzbank überschreiten und ihren Anteil ohne Obergrenze weiter erhöhen.

„Die Entscheidung stellt einen wichtigen Meilenstein bei der Übernahme der Commerzbank durch UniCredit dar und unterstreicht die positive Bewertung der Transaktion durch die EZB sowie das Vertrauen in die soliden Fundamentaldaten und die starke Position von UniCredit innerhalb des europäischen Bankensektors“, hieß es in der Mitteilung.

Kontrolle über Commerzbank bis Jahresende angestrebt

Die verbleibenden aufsichtsrechtlichen Verfahren und Bedingungen für den Abschluss des Angebots für die Commerzbank werden nach Angaben von UniCredit voraussichtlich gegen Jahresende abgeschlossen sein. Zu diesem Zeitpunkt werde die italienische Großbank über rund 50 Prozent der Stimmrechte an der Commerzbank verfügen und die Kontrolle über das Institut übernehmen können. Wie genau UniCredit das erreichen will, teilte sie nicht mit.

Aktientausch nach EZB-Genehmigung möglich

Die Großbank aus Mailand hatte im Mai ein Angebot für sämtliche Commerzbank-Aktien vorgelegt und sich so Zugriff auf knapp die Hälfte der Anteile an dem DAX-Konzern gesichert - teils auch indirekt über komplexe Finanzgeschäfte. Für den Vollzug des Aktientauschs stand allerdings noch die EZB-Genehmigung aus, die als zentraler Schritt gilt. Nach Abschluss der noch ausstehenden Verfahren soll der Aktienanteil von UniCredit an der Commerzbank von knapp 30 auf fast 50 Prozent steigen.

Die Bankenaufsicht der EZB überwacht die größten Geldhäuser im Euroraum. Ihre Erlaubnis kommt nicht überraschend: Die Notenbank hat wiederholt deutlich gemacht, dass sie grenzüberschreitende Bankenfusionen im Euroraum befürwortet, um den EU-Binnenmarkt zu stärken.

UniCredit kann nun weitere Commerzbank-Aktien am Markt kaufen. Die Italiener könnten auch ein weiteres Angebot vorlegen, was wegen der üblichen Übernahmeprämie allerdings teuer wäre.

Widerstand aus Deutschland gegen die Übernahme

UniCredit bemüht sich seit rund zwei Jahren um die Commerzbank und hat ihren Anteil trotz des Widerstands aus Deutschland immer weiter ausgebaut. Die Mailänder Großbank, die in Deutschland bereits mit der Hypovereinsbank (HVB) vertreten ist, sieht Potenzial für Milliardeneinsparungen einschließlich des Abbaus Tausender Stellen. Inzwischen führen UniCredit und Commerzbank Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss.

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) sieht konstruktive Gespräche mit UniCredit über wichtige Bedingungen für die angestrebte Übernahme. Die Position der Bundesregierung mit Blick auf den Standort Frankfurt, die Interessen der Beschäftigten und die Mittelstandsfinanzierung sei bekannt, sagte er am Rande der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Bangkok. Er habe „keine verhärteten Fronten wahrgenommen“, sondern glaube, dass sich all diese Dinge „im Miteinander gut angehen lassen“.

Nach einem „sehr konstruktiven Auftakt“ seines Gesprächs mit UniCredit-Chef Andrea Orcel seien nun die Teams im Austausch. „Ich finde auch, dass das da konstruktiv weitergeht“, sagte Klingbeil.

Der Bund, der die Commerzbank in der Finanzkrise mit Steuermilliarden gerettet hatte, hält noch gut 13 Prozent an dem Institut und ist damit zweitgrößter Aktionär. Die Bundesregierung will betriebsbedingte Kündigungen bei dem DAX-Konzern mit seinen weltweit rund 40.000 Vollzeitkräften verhindern. Zudem soll die Commerzbank eine börsennotierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt bleiben und ihr starkes Mittelstandsgeschäft fortsetzen.

EU-Kommission muss noch entscheiden

In trockenen Tüchern ist die Übernahme noch nicht. Die EU-Kommission will als Wettbewerbsbehörde voraussichtlich bis zum 16. November über die Übernahmepläne von UniCredit für die Commerzbank entscheiden.

FRANKFURT/MAILAND (dpa-AFX)