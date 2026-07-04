Commerzbank-Aktie: Nach Fristende richtet sich der Blick auf den 8. Juli

Nach Ablauf einer entscheidenden Frist richtet sich der Blick nun auf den nächsten Meilenstein. Für Commerzbank-Aktionäre könnte er richtungsweisend sein.

UniCredit veröffentlicht das Ergebnis der Annahmefrist am 8. Juli 2026.

Die weitere Annahmefrist endete bereits am 3. Juli 2026.

Commerzbank-Aktionäre erhalten 0,485 UniCredit-Aktien je Anteil.

Die UniCredit will am 8. Juli 2026 das Ergebnis der weiteren Annahmefrist für sein Umtauschangebot an die Commerzbank veröffentlichen. Die Frist war am 3. Juli 2026 ausgelaufen. Geboten werden 0,485 UniCredit-Aktien je Commerzbank-Anteil, eine Barkomponente enthält das Angebot nicht.

Wettlauf zwischen Aktienkurs und Angebotswert

Die italienische Bank zahlt nur in eigenen Aktien, deshalb schwankt der Angebotswert mit dem Kurs beider Banken. Bei Veröffentlichung der Angebotsunterlage lag er bei 31,07 Euro, berechnet aus dem UniCredit-Schlusskurs vom 4. Mai 2026 von 64,06 Euro mal Umtauschverhältnis 0,485, deutlich unter dem Marktpreis der Commerzbank-Aktie. Ende Juni schmolz dieser Vorsprung fast komplett ab: Am 29. Juni standen sich ein Schlusskurs von 37,06 Euro und ein rechnerischer Angebotswert von rund 37,23 Euro nahezu gleichauf gegenüber. Doch die Commerzbank-Aktie zog wieder davon und schloss am Freitag, dem letzten Tag der Annahmefrist, bei 37,72 Euro (XETRA). Wer andient, tauscht damit weiterhin gegen einen niedrigeren Wert, als der Markt für die Aktie zahlt.

Beteiligung unabhängiger Aktionäre bleibt gering

Trotz der geschrumpften Kurslücke haben nach Darstellung der Commerzbank nur rund ein Prozent der unabhängigen Aktionäre, also ohne Banken, das Angebot angenommen. Die UniCredit selbst kommt durch die während der regulären Frist angedienten Anteile zusammen mit der bestehenden Beteiligung und Finanzinstrumenten nach eigener Rechnung auf eine Position von rund 38 bis 41 Prozent. Wie viel davon am 8. Juli aus der nun beendeten weiteren Annahmefrist hinzukommt und wie sich diese Anteile zusammensetzen, dürfte für die Kursreaktion wichtiger sein als die reine Prozentzahl.

Eine rechnerische Kontrollmehrheit würde ohnehin noch keinen Vollzug der Übernahme bedeuten: Laut Angebotsunterlage rechnen die Italiener selbst erst 2027 mit dem Abschluss, spätestens zum 2. Juli 2027, da vorher noch mehrere regulatorische Genehmigungen ausstehen.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar.

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Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at

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