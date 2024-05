Commerzbank-Aktie: RBC Capital Markets gibt Sector Perform-Bewertung bekannt

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 14,25 Euro belassen. Das Finanzhaus habe positiv überrascht, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die erhöhte Prognose für den Zinsüberschuss im laufenden Jahr liege leicht über der Markterwartung.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Commerzbank-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 09:11 Uhr wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 14,65 EUR nach oben. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 2,73 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 43 344 Commerzbank-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2024 legte die Commerzbank-Aktie um 39,9 Prozent zu. Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2024 / 01:58 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2024 / 01:58 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.