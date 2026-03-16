Commerzbank-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Sector Perform

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank nach der Aktientausch-Offerte der Unicredit mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Sector Perform" belassen. Damit untermauern die Italiener ihr Interesse an der Commerzbank, erlauben ihr aber die Fortsetzung des Aktienrückkaufprogramms und lösen kein Pflichtangebot aus, schrieb Anke Reingen am Montagmorgen.

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Um 09:48 Uhr wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,3 Prozent auf 30,85 EUR nach oben. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 19,94 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten 1 144 295 Commerzbank-Aktien den Besitzer. Das Papier verlor seit Beginn des Jahres 2026 14,5 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Commerzbank wird am 08.05.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 03:34 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 03:34 / EDT



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