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Commerzbank Aktie

Commerzbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

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Einstufung im Blick 16.03.2026 10:04:47

Commerzbank-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Sector Perform

Commerzbank-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Sector Perform

RBC Capital Markets hat eine umfassende Prüfung der Commerzbank-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank nach der Aktientausch-Offerte der Unicredit mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Sector Perform" belassen. Damit untermauern die Italiener ihr Interesse an der Commerzbank, erlauben ihr aber die Fortsetzung des Aktienrückkaufprogramms und lösen kein Pflichtangebot aus, schrieb Anke Reingen am Montagmorgen.

Aktienanalyse online: Die Commerzbank-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 09:48 Uhr wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,3 Prozent auf 30,85 EUR nach oben. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 19,94 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten 1 144 295 Commerzbank-Aktien den Besitzer. Das Papier verlor seit Beginn des Jahres 2026 14,5 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Commerzbank wird am 08.05.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 03:34 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 03:34 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Commerzbank AG

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