Commerzbank Aktie

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WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

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Sector Perform-Einstufung 13.10.2026 14:04:47

Commerzbank-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Sector Perform

Commerzbank-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Sector Perform

Die Commerzbank-Aktie wurde von RBC Capital Markets genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

RBC hat das Kursziel für die Commerzbank-Aktie von 40 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analystin Anke Reingen aktualisierte in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf das dritte Quartal ihre Schätzungen. Auch wenn sich die Vorteile des gestiegenen Zinsniveaus großteils erst nach dem dritten Quartal bemerkbar machen würden, führe die Berücksichtigung höherer Zinsen zu ihrem neuen Kursziel. Mit Blick auf den anstehenden Bericht geht die Analystin davon aus, dass der Schwerpunkt auf der Commerzbank als eigenständiges Finanzinstitut liegen werde. Allerdings dürften auch die Auswirkungen etwaiger Initiativen der Unicredit zur Sprache kommen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Commerzbank-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von Commerzbank legte um 13:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 38,82 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 5,62 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 396 896 Stück. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 10,8 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 06:12 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 06:12 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,Commerzbank AG

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