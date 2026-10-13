Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Sector Perform-Einstufung
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13.10.2026 14:04:47
Commerzbank-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Sector Perform
RBC hat das Kursziel für die Commerzbank-Aktie von 40 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analystin Anke Reingen aktualisierte in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf das dritte Quartal ihre Schätzungen. Auch wenn sich die Vorteile des gestiegenen Zinsniveaus großteils erst nach dem dritten Quartal bemerkbar machen würden, führe die Berücksichtigung höherer Zinsen zu ihrem neuen Kursziel. Mit Blick auf den anstehenden Bericht geht die Analystin davon aus, dass der Schwerpunkt auf der Commerzbank als eigenständiges Finanzinstitut liegen werde. Allerdings dürften auch die Auswirkungen etwaiger Initiativen der Unicredit zur Sprache kommen.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Commerzbank-Aktie am Tag der Analyse
Das Papier von Commerzbank legte um 13:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 38,82 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 5,62 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 396 896 Stück. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 10,8 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 06:12 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 06:12 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Nachrichten zu Commerzbank
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13.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX verbucht am Dienstagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
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13.10.26
|Freundlicher Handel: DAX nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
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12.10.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
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12.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
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12.10.26
|EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
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12.10.26
|EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
12.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX fester (finanzen.at)
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12.10.26
|DAX aktuell: DAX am Montagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Commerzbank
|13.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|13.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|38,58
|1,50%
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