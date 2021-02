Commerzbank-Aktie sackt ab: Commerzbank strebt 2021 positives operatives Ergebnis an

Die Commerzbank drückt beim Konzernumbau aufs Tempo und will nach einem Milliardenverlust 2020 schon im laufenden Jahr deutlich bessere Geschäfte machen.

Der neu formierte Vorstand peilt für 2021 ein positives operatives Ergebnis an. Wenn 2024 alle Sparpläne umgesetzt sind, will die Bank im Tagesgeschäft dann 2,7 Milliarden Euro verdienen. Doch die Anleger an der Börse konnte das Geldhaus nicht überzeugen.

Der Kurs Commerzbank-Aktie sackte am Donnerstagmorgen via XETRA zuletzt um 7,51 Prozent nach unten auf 5,02 Euro und war damit größter Verlierer im MDAX. Branchenexperte Kian Abouhossein von der US-Bank JPMorgan zeigte sich von den Ertragserwartungen des Managements enttäuscht.

So rechnet der neue Commerzbank-Chef Manfred Knof für 2021 mit einem leichten Ertragsrückgang, nachdem die Erträge der Bank schon im vergangenen Jahr gesunken waren. Für 2021 hatten Analysten im Schnitt mit einem Anstieg gerechnet. Expertin Martina Matouskova vom Analysehaus Jefferies hätte zudem beim geplanten Stellenabbau ein höheres Tempo erwartet.

Die Commerzbank-Führung bekräftigte unterdessen ihren Anspruch, das Geldhaus wieder nach vorn zu bringen. "Wir wollen nachhaltig profitabel werden und unsere Zukunft als eigenständige Kraft im deutschen Bankenmarkt selbst gestalten", sagte der seit Januar amtierende Konzernchef Knof am Donnerstag bei der Bilanzvorlage des Konzerns.

Oberstes Ziel ist die Senkung der Kosten: Von rund 6,7 Milliarden Euro im vergangenen Jahr sollen sie bis 2024 um 1,4 Milliarden Euro sinken. Dann sollen auch für die Aktionäre des Instituts wieder bessere Zeiten anbrechen: Für das Geschäftsjahr 2023 wird nach mehreren Nullrunden eine Dividende angestrebt.

Im vergangenen Jahr summierte sich das Minus für die Commerzbank unter dem Strich auf rund 2,9 Milliarden Euro, wie das Institut bereits in der vergangenen Woche mitgeteilt hatte. Ein Jahr zuvor hatte die Bank noch 585 Millionen Euro verdient. Somit brachte 2020 der Commerzbank den höchsten Verlust seit der Finanzkrise: 2009 hatte sich das Minus auf mehr als 4,5 Milliarden Euro summiert. Der Staat rettete die Bank, die kurz zuvor die kriselnde Dresdner Bank übernommen hatte, mit Steuermilliarden vor dem Kollaps und wurde ihr größter Aktionär.

Enthalten sind im Jahresergebnis 2020 nach Angaben der Bank 814 Millionen der insgesamt 1,8 Milliarden Euro Aufwendungen für den Konzernumbau. Belastet wird das Ergebnis 2020 zudem dadurch, dass das Institut rund 1,6 Milliarden Euro abschreibt, weil sich übernommene Geschäfte der Dresdner Bank und der polnischen MBank nicht so gut entwickelten wie seinerzeit erhofft. Auch die Vorsorge für mögliche Rückschläge infolge der Corona-Pandemie fiel mit knapp 1,75 Milliarden Euro deutlich höher aus als ein Jahr zuvor (620 Mio Euro).

Der langjährige Allianz-Manager Knof, der zuletzt im Privatkundengeschäft der Deutschen Bank tätig war, will die Commerzbank mit einem harten Sparkurs zurück in die Erfolgsspur führen. Bis Ende 2024 sollen weltweit 10 000 der zuletzt 39 500 (Stand Ende 2020) Vollzeitstellen gestrichen werden. Mehr als 80 Prozent des Stellenabbaus soll bis Ende 2023 umgesetzt sein.

Zugleich will die Bank etwa 2500 Vollzeitstellen aufbauen. Dies soll unter anderem bei der MBank geschehen. Außerdem will die Commerzbank Dienstleistungen, die bisher extern vergeben wurden, wieder verstärkt im eigenen Haus erledigen und so Kosten senken. Sogenannte Backoffice-Tätigkeiten wie Abwicklung und Verwaltung von Geschäften sollen ins osteuropäische Ausland verlagert werden. Unter dem Strich baut die Commerzbank somit 7500 Stellen ab.

Auch beim Filialabbau drückt der Vorstand aufs Tempo: Noch im laufenden Jahr sollen 190 der zuletzt 790 Filialen geschlossen werden, letztlich soll das Netz noch 450 Standorte umfassen.

Gemeinsam mit der Online-Tochter Comdirect, die gerade integriert wird, will der Konzern die Digitalisierung der Angebote vorantreiben. 1,7 Milliarden Euro werden in die IT investiert. Ziel sei, das Segment Privat- und Unternehmerkunden "zu einer attraktiven Kombination aus leistungsstarker Direktbank und erstklassigem Beratungsangebot" weiterzuentwickeln, hieß es.

Das Auslandsgeschäft dagegen wird geschrumpft, 15 Standorte gibt das Institut auf. Auf diesem Feld will sich die Bank auf die Begleitung des deutschen Mittelstands im Ausland konzentrieren sowie auf Auslandskunden mit Geschäftsbezug zu Deutschland.

Knof hatte zum 1. Januar die Führung der Commerzbank übernommen. Sein Vorgänger Martin Zielke war nach Kritik von Investoren zurückgetreten, auch die Spitze des Aufsichtsrates wurde mit dem Ex-Landesbanker Hans-Jörg Vetter neu besetzt.

Commerzbank stellt eigenen Aktienhandel und Analysegeschäft ein

Die Commerzbank verabschiedet sich aus dem Aktienhandel und will künftig auch keine eigenen Aktienanalysen mehr anbieten. Das Institut werde sein Angebot im Kapitalmarktgeschäft noch stärker auf die Anforderungen der Kernkunden wie dem Mittelstand, Großkunden und multinationalen Unternehmen zuschneiden, sagte der neue Commerzbank-Chef Manfred Knof am Donnerstag bei der Bilanzvorlage in Frankfurt. Für Aktienhandel und -vertrieb sowie Aktienanalysen werde das Institut Kooperationen mit anderen Unternehmen abschließen.

Dabei machte Knof deutlich, dass der geplante Stellenabbau nicht nur die Mitarbeiter in den Filialen treffen soll. Schon im laufenden Jahr werde das Management damit beginnen, "die Zentrale neu zu dimensionieren und deutlich zu verkleinern", sagte der Manager.

Neuer Commerzbank-Chef Knof setzt auf klaren Digitalisierungskurs

Der neue Commerzbank-Chef Manfred Knof setzt neben Einsparungen auf einen klaren Digitalisierungskurs. "Natürlich reicht es nicht, zu schrumpfen und Kosten zu senken. Auch unser Geschäftsmodell stellen wir neu auf: Wir wollen die digitale Beratungsbank für Deutschland sein", sagte Knof am Donnerstag bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit seinem Amtsantritt am 1. Januar 2021. Knof will die Stärken der Online-Tochter Comdirect und der Konzernmutter enger verzahnen. Der Vorstandschef betonte: "Profitabilität geht vor Wachstum. Wachstum um jeden Preis ist für die Commerzbank keine Option mehr. Profitabilität geht vor."

Der Vorstand will in den nächsten Jahren die Zahl der Vollzeitstellen im Konzern von 39 500 auf 32 000 verringern, das Filialnetz wird auf 450 Standorte fast halbiert. Knof betonte: "Wir verschlanken in allen Bereichen unsere Strukturen und bauen Hierarchien ab." Schon im laufenden Jahr werde das Management damit beginnen, "die Zentrale neu zu dimensionieren und deutlich zu verkleinern".

Der Vorstand werde "alles tun, betriebsbedingte Beendigungskündigungen so weit wie möglich zu vermeiden", versicherte Finanzchefin Bettina Orlopp. "Dass dies vollständig gelingen wird, können wir allerdings nicht garantieren. Wenn es aber nicht anders geht, dann wird es unser Ziel sein, die Zahl so klein wie möglich zu halten."

FRANKFURT (dpa-AFX)