Nomura Holdings Aktie
WKN: 857054 / ISIN: JP3762600009
|Übernahmepoker
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20.10.2026 16:04:00
Commerzbank-Aktie schwächelt: Nomura muss Strafe wegen Stimmrechtsmitteilungen zahlen
Aktionäre müssen laut Gesetz den Emittenten und die Bafin innerhalb von vier Handelstagen benachrichtigen, wenn ihre Stimmrechte bestimmte Schwellenwerte über- oder unterschreiten.
"Obwohl wir die Einzelheiten unseres Austauschs mit den Aufsichtsbehörden nicht kommentieren, nimmt das Unternehmen die Einhaltung von Vorschriften sehr ernst", sagte ein Nomura-Sprecher.
Nomura gehörte zu den Aktionären, die Commerzbank-Aktien im Rahmen des feindlichen Übernahmeangebots der Unicredit angedient haben.
Unicredit nähert sich der Kontrolle über die Commerzbank, nachdem die italienische Bank in der vergangenen Woche die Genehmigung für die Übernahme von der Europäischen Zentralbank (EZB) erhalten hat. Im Zuge des feindlichen Übernahmeangebot im Juli stieg der Anteil der italienischen Bank an der Commerzbank auf 47,6 Prozent.
So reagiert die Commerzbank-Aktie
Im XETRA-Handel am Dienstag verliert die Aktie des DAX-Konzerns zeitweise 1,32 Prozent auf 36,60 Euro. Derweil hat die Nomura-Aktie in Japan um 2,05 Prozent auf 1.434 Yen nachgegeben.
DJG/DJN/brb/uxd
Von Michael Hennessey
DOW JONES
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