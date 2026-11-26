Der Weg für UniCredit zur Kontrolle über die Commerzbank ist frei. Nach der letzten regulatorischen Zustimmung kann die italienische Großbank nun die nächsten Schritte einleiten.

UniCredit kann die Kontrollübernahme bei der Commerzbank vollziehen. Wie die italienische Bank mitteilte, hat die polnische Finanzaufsicht KNF die Genehmigung für den Vollzug der Übernahmeofferte erteilt. Damit liegen alle erforderlichen Genehmigungen vor. UniCredit hat die Commerzbank zudem aufgefordert, eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen, auf der neun von zehn Vertretern der Kapitalseite im Aufsichtsrat neu gewählt werden sollen. Vorsitzender des Kontrollgremiums soll UniCredit-CEO Andrea Orcel werden.

Anleger reagierten am Donnerstag verschnupft auf den möglichen Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats. Die Commerzbank-Aktie sackte nach anfänglichen Kursgewinnen auf XETRA um 3,5 Prozent auf 33 Euro ab und weitete damit ihre Korrektur der vergangenen sieben Börsentage auf fast 17 Prozent aus. Die Papiere fielen auf den tiefsten Stand seit Mitte März. Der europäische Bankensektor legte hingegen kräftig zu. Die UniCredit-Aktie notierte in Mailand zuletzt gut zwei Prozent im Plus.

UniCredit sichert sich knapp 50 Prozent der Commerzbank-Anteile

UniCredit will so schnell wie möglich die Kontrolle über die Commerzbank übernehmen und ihren Vorstandschef Andrea Orcel zum Aufsichtsratsvorsitzenden machen. Die außerordentliche Hauptversammlung könnte bereits in wenigen Wochen, dem Vernehmen nach Anfang Januar, stattfinden. Damit würde Orcel den bisherigen Aufsichtsratschef Jens Weidmann, den früheren Präsidenten der Bundesbank, ablösen.

Die Commerzbank bestätigte das Verlangen nach einer außerordentlichen Hauptversammlung. UniCredit schlage vor, neun von zehn der derzeitigen Vertreter der Kapitalseite im Aufsichtsrat abzuberufen. Im Falle seiner Wahl solle Orcel den Aufsichtsratsmitgliedern als Kandidat für den Vorsitz vorgeschlagen werden. Voraussetzung sei eine aufsichtsrechtliche Eignungs- und Zuverlässigkeitsprüfung. Die Commerzbank werde die Hauptversammlung einberufen, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt seien.

Darüber hinaus beabsichtige UniCredit eine Abstimmung über den Vertrauensentzug für eine nicht näher bezifferte Zahl von Commerzbank-Vorständen, falls der Aufsichtsrat keine Aufhebungsvereinbarung vorlege. Konkrete Vorstellungen zur künftigen Besetzung des Vorstands lägen bislang nicht vor. "Mit der Forderung der Unicredit, den Weg für Neubesetzungen im Vorstand freizumachen, wird sich der Aufsichtsrat auseinandersetzen", sagte Weidmann. In der gegenwärtigen Phase sei es wichtig, die Stabilität der Bank sicherzustellen und die Kunden im Fokus zu behalten.

Analyst Ingo Frommen von der Landesbank Baden-Württemberg hatte bereits nach der jüngsten Einigung zwischen Bundesfinanzminister Lars Klingbeil und Orcel von einer besiegelten Übernahme gesprochen. Die geplante Abberufung der Vertreter der Bundesregierung im Aufsichtsrat wertete er als "Düpierung" der Bundesregierung. Orcel könne nun nach seinen Vorstellungen "mit voller Kraft die Übernahme gestalten".

Frommen erwartet im Zuge der Übernahme auch eine veränderte Ausschüttungspolitik der Commerzbank. "Sinkende Dividenden und kein weiteres Aktienrückkaufprogramm könnten die Folge sein", schrieb der Analyst. Die amtierende Vorstandsvorsitzende Bettina Orlopp habe dagegen über eine höhere materielle Eigenkapitalrendite üppige Dividenden und Aktienrückkäufe ermöglichen wollen.

UniCredit drückt bei Commerzbank-Übernahme aufs Tempo

Auch beim Zeitplan macht Orcel Druck: Die Commerzbank-Aktionäre, die ihre Aktien im Zuge des Tauschangebots angedient haben, sollen spätestens am 7. Dezember neue UniCredit-Papiere erhalten. Nach der außerordentlichen Hauptversammlung will Orcel seine Strategie umsetzen. Diese sieht den Abbau von etwa 7.000 Stellen und ein kleineres Auslandsnetz der Commerzbank vor.

Orcel will eine europäische Großbank schmieden und sieht Potenzial für Milliardeneinsparungen. Erwartet wird eine Verschmelzung der Commerzbank mit der Münchner UniCredit-Tochter HypoVereinsbank. Zuletzt hatte die Bundesregierung ihren Widerstand gegen die Übernahme aufgegeben. Damit wurde eine wesentliche politische Hürde aus dem Weg geräumt. Die Commerzbank soll demnach eine börsennotierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt bleiben, ihr Mittelstandsgeschäft ausbauen und wesentliche Entscheidungen in Deutschland treffen. Der Bund verzichtet darauf, zwei Vertreter in den Commerzbank-Aufsichtsrat zu entsenden. Ob der Staat, der gut 13 Prozent an dem Geldinstitut hält, seinen Anteil reduziert, ließ Finanzminister Lars Klingbeil offen.

dpa-AFX