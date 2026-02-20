Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|'Equal Weight'
|
20.02.2026 13:59:39
Commerzbank-Aktie stärker: Barclays passt Kursziel nach oben an
Die Commerzbank biete solide Fundamentaldaten mit einem von den Erträgen getriebenen, starken Ergebniswachstum je Aktie (EPS), schrieb die ab sofort für die Aktie zuständige Analystin Flora Bocahut in ihrer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die Frankfurter profitieren von Rückenwind in Deutschland und Polen. Ihre EPS-Prognosen lägen allerdings unter den Konsensschätzungen, und das Bewertungsniveau beinhalte nur begrenztes Kurspotenzial, betonte die Expertin.
Die Commerzbank-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,59 Prozent höher bei 34,31 Euro.
/rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 04:00 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
LONDON (dpa-AFX Broker)
