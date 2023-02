Commerzbank-Aktie steigt: Commerzbank schüttet erstmals seit 2018 wieder Dividenden aus

Wie die Commerzbank mitteilte, will sie für 2022 eine Dividende von 20 Cent je Aktie vorschlagen. Außerdem habe der Vorstand die Genehmigung eines Aktienrückkaufprogramms beauftragt.

Die Durchführung des Aktienrückkaufprogramms stehe unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Finanzagentur, so die Bank weiter. Die Pläne stimmten mit der Kapitalrückgaberichtlinie der Bank überein, die eine Ausschüttungsquote von 30 Prozent für 2022 vorsieht.

Ihre vollständigen Zahlen für 2022 wird die Bank am Donnerstag präsentieren.

Commerzbank: Jens Weidmann soll neuer AR-Chef werden

Der Aufsichtsrat der Commerzbank will Jens Weidmann zu seinem Vorsitzenden bestimmen, wenn Weidmann auf der Hauptversammlung am 31. Mai 2023 in den Aufsichtsrat gewählt wird. Der Aufsichtsratsvorsitzende Helmut Gottschalk, der Weidmann im vergangenen November für seine Nachfolge vorgeschlagen hatte, erklärte: "Es freut mich, dass mein Vorschlag im Aufsichtsrat sowohl seitens der Anteilseigner als auch seitens der Arbeitnehmer auf breite Zustimmung trifft."

Die Bundesregierung hat von ihrem vertraglichen Recht Gebrauch gemacht, mit Jutta Dönges und Harald Christ zwei Vertreter des Bundes für den Aufsichtsrat zu benennen. Der Aufsichtsrat hat dem entsprochen und Dönges, die dem Gremium seit 2020 angehört, sowie Christ, der erstmals kandidiert, für die Wahl nominiert.

Via XETRA stieg die Commerzbank-Aktie zuletzt um 2,28 Prozent auf 10,31 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)