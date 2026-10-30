Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Übernahme
|
30.10.2026 11:46:38
Commerzbank-Aktie: UniCredit versucht, Bedenken im Mittelstand zu zerstreuen
Die italienische Großbank, die in Deutschland bereits mit der Hypovereinsbank (HVB) vertreten ist, hat sich Zugriff auf knapp die Hälfte der Commerzbank-Anteile gesichert und hat von der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB) jüngst die Genehmigung zur Kontrollübernahme erhalten. Die UniCredit sieht bei einer Übernahme Potenzial für Milliardeneinsparungen inklusive des Abbaus Tausender Stellen. Orcel will zudem das Auslandsnetz der Commerzbank beschneiden.
Bund fordert weiterhin starke Rolle der Commerzbank im Mittelstand
Der Bund, der mit gut 13 Prozent zweitgrößter Einzelaktionär der Commerzbank ist, pocht darauf, dass die Bank ihre wichtige Rolle für die Finanzierung der deutschen Wirtschaft und des Mittelstands weiter erfüllen kann.
Die UniCredit betont in der aktuellen Mitteilung: "Wir bündeln die Stärken beider Banken nicht, um weniger für die deutschen Unternehmen zu leisten. Wir führen sie zusammen, weil wir überzeugt sind, gemeinsam mehr erreichen zu können."
Durch Verbindung der Stärken von HVB und Commerzbank mit der Präsenz der UniCredit in 14 europäischen Märkten, darunter Italien, Österreich, Mittel- und Osteuropa sowie Griechenland, und der internationalen Präsenz beider Banken sei es möglich, "deutschen Unternehmen den Zugang zu zusätzlichen Märkten, internationaler Expertise und neuen Geschäftsmöglichkeiten" zu erleichtern.
UniCredit-Chef Orcel wirbt um Vertrauen: "Ich persönlich stehe dafür ein, diese Zusagen einzulösen und sicherzustellen, dass unseren Worten konkrete Taten folgen. Unser Bekenntnis zu Deutschland, seinen Unternehmen und seinem langfristigen wirtschaftlichen Erfolg ist und bleibt uneingeschränkt."
Via XETRA fällt die Commerzbank-Aktie zeitweise 1,07 Prozent auf 37,99 Euro.
/ben/DP/jha
FRANKFURT/MAILAND (dpa-AFX)
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