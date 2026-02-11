Commerzbank Aktie

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

Commerzbank-Analyse im Fokus 11.02.2026 11:13:47

Commerzbank-Analyse: Aktie von Barclays Capital mit Equal Weight bewertet

Commerzbank-Analyse: Aktie von Barclays Capital mit Equal Weight bewertet

Commerzbank-Papier wurde von Barclays Capital-Analyst Krishnendra Dubey genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 30,40 Euro auf "Equal Weight" belassen. Unter dem Strich gebe es nicht viel Anlass zum Jubeln, schrieb Krishnendra Dubey am Mittwoch. Die Zielvorgaben für das laufende Jahr deckten sich mit den Erwartungen, sodass sich an den Schätzungen am Markt nicht viel ändern dürfte.

Aktienanalyse online: Die Commerzbank-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 10:57 Uhr um 5,8 Prozent auf 33,22 EUR ab. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 8,49 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2 497 740 Commerzbank-Aktien. Das Papier gab seit Jahresanfang 2026 um 8,0 Prozent nach. Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.02.2026 präsentieren.

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:05 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Commerzbank AG,360b / Shutterstock.com

