Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Commerzbank-Analyse im Fokus
|
11.02.2026 11:13:47
Commerzbank-Analyse: Aktie von Barclays Capital mit Equal Weight bewertet
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 30,40 Euro auf "Equal Weight" belassen. Unter dem Strich gebe es nicht viel Anlass zum Jubeln, schrieb Krishnendra Dubey am Mittwoch. Die Zielvorgaben für das laufende Jahr deckten sich mit den Erwartungen, sodass sich an den Schätzungen am Markt nicht viel ändern dürfte.
Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 10:57 Uhr um 5,8 Prozent auf 33,22 EUR ab. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 8,49 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2 497 740 Commerzbank-Aktien. Das Papier gab seit Jahresanfang 2026 um 8,0 Prozent nach. Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.02.2026 präsentieren.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
