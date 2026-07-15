Commerzbank-Analyse: Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Commerzbank-Papiers durch Deutsche Bank AG-Analyst Benjamin Goy.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Benjamin Goy rechnet für das zweite Quartal mit einem deutlichen Ergebniswachstum vor Rückstellungen, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht schrieb. Verantwortlich seien wohl vor allem hohe Zinseinkünfte. Goy rechnet zudem mit einem neuen Aktienrückkaufprogramm.

Aktieninformation im Fokus: Die Commerzbank-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Der Commerzbank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:51 Uhr verlor das Papier 2,1 Prozent auf 38,21 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 9,92 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 442 842 Aktien. Der Anteilsschein stieg seit Anfang des Jahres 2026 um 9,1 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Commerzbank wird am 06.08.2026 gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 08:02 / CET





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