Commerzbank Aktie

Commerzbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

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Experten-Analyse 07.08.2026 12:43:50

Commerzbank-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie

Commerzbank-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Commerzbank-Papiers durch Deutsche Bank AG-Analyst Benjamin Goy.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal habe die Erwartungen solide getoppt, der Geschäftsmix hätte allerdings besser sein können, schrieb Benjamin Goy in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht.

Aktienbewertung im Detail: Die Commerzbank-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 12:27 Uhr konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,9 Prozent auf 39,61 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 6,03 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 1 554 199 Commerzbank-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 13,1 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Commerzbank AG,Thomas Lohnes/Getty Images

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