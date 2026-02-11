Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Analyse im Fokus
|
11.02.2026 17:34:47
Commerzbank-Analyse: DZ BANK gibt Aktie höheres Rating in neuer Bewertung
Die DZ Bank hat die Commerzbank-Aktie nach Zahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 28 auf 34 Euro angehoben. Die erwartete deutliche Gewinnsteigerung sei mittlerweile im Aktienkurs reflektiert, ein Übernahmeangebot erwarte er weiterhin nicht, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie des Finanzinstituts sei somit nun fair bewertet.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Commerzbank-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Commerzbank-Aktie notierte um 17:18 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 34,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6 792 954 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2026 gab die Aktie um 5,0 Prozent nach.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 15:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 15:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
