Commerzbank-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Neutral an Commerzbank-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank vor Zahlen zum vierten Quartal von 14,80 auf 13,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einem Gewinnrückgang im Vergleich zum dritten Quartal 2023. Er verwies unter anderem auf höhere Kosten im Zusammenhang mit Risiken, die aus auf Schweizer Franken lautende Hypotheken resultierten./bek/edh





Die Commerzbank-Aktie notierte um 12:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 10,64 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 28,82 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3 766 133 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier verlor seit Jahresanfang 2024 1,2 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Commerzbank am 15.02.2024 vorlegen.

