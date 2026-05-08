Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Experten-Analyse
|
08.05.2026 11:04:49
Commerzbank-Analyse: RBC Capital Markets stuft Aktie mit Outperform ein
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Das Finanzinstitut habe den sehr ambitionierten Plan vorgestellt, die Renditen durch eine Steigerung der Kosten- und Kapitaleffizienz zu erhöhen und gleichzeitig die Erträge zu steigern, schrieb Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gestützt auf die Kostenkontrolle seien die Erwartungen im ersten Quartal mehr oder weniger erfüllt worden.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Commerzbank-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Um 10:48 Uhr rutschte die Commerzbank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 36,54 EUR ab. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 17,68 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Bisher wurden heute 1 032 245 Commerzbank-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 1,2 Prozent zu Buche. Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Commerzbank am 08.05.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 02:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 02:16 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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