Commerzbank-Analyse: UBS AG vergibt Buy an Commerzbank-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat Commerzbank nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,90 Euro belassen. Die Resultate hätten dank des ein wenig höher als erwartet ausgefallenen Zinsüberschusses und einer besseren Kostenkontrolle die Erwartungen etwas übertroffen, schrieb Analyst Mate Nemes am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Dazu komme der angehobene Ausblick für den Zinsüberschuss.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Commerzbank-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktie legte um 11:02 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,7 Prozent auf 15,00 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 19,37 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3 800 955 Commerzbank-Aktien. Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Anteilsschein um 42,9 Prozent aufwärts. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2024 erfolgen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2024 / 06:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2024 / 06:09 / GMT





