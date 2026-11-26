FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank tritt im Übernahmekampf mit der UniCredit Sorgen der Belegschaft entgegen. Das Verlangen auf Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung durch die italienische Großbank bedeute keine unmittelbaren Veränderungen für das Tagesgeschäft, heißt es in einem Schreiben an die Beschäftigten aus dem Commerzbank-Intranet, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

"Auch unsere Geschäftsbeziehungen sowie die Zusammenarbeit innerhalb der Commerzbank bleiben unberührt. Bestehende Verantwortlichkeiten, Entscheidungswege und Richtlinien gelten unverändert fort - und unsere Geschäftsaktivitäten und Projekte gehen mit unverminderter Kraft und Geschwindigkeit weiter."

Die Commerzbank sei auf dem Weg, das beste Geschäftsjahr ihrer Geschichte zu erreichen, heißt es in dem Schreiben. "Lasst uns unseren erfolgreichen Kurs mit der gleichen Entschlossenheit und dem gleichen Engagement fortsetzen wie bisher und unsere Erfolgsgeschichte weiterschreiben."

Unicredit-Chef Orcel drängt an Aufsichtsratsspitze

Zuvor war bekanntgeworden, dass die Unicredit bei einer außerordentlichen Hauptversammlung Anfang 2027 Vorstandschef Andrea Orcel zum Aufsichtsratschef der Commerzbank wählen lassen will. Er würde damit den bisherigen Aufsichtsratschef Jens Weidmann ablösen. Bei dem Aktionärstreffen sollen neun von zehn Vertretern der Kapitalseite neu gewählt werden. Im Zuge dessen könnte auch die Commerzbank-Spitze um Vorstandschefin Bettina Orlopp ausgetauscht werden.

Orlopp richtete sich im Intranet an die Mitarbeiter: "Unabhängig von der personellen Besetzung des Vorstands muss die Bank jederzeit vollständig und umfassend handlungsfähig sein", schrieb sie. "Uns als Vorstand ist es ein wichtiges Anliegen, einen geordneten Übergang sicherzustellen." Durch das Engagement der Beschäftigten sei die Commerzbank "heute so stark aufgestellt wie nie zuvor".

Weidmann stellte sich hinter den Vorstand der Commerzbank. In den ersten neun Monaten dieses Jahres habe die Bank das beste Nettoergebnis ihrer 156-jährigen Geschichte erzielen können. Mit der Forderung der Unicredit, den Weg für Neubesetzungen im Vorstand freizumachen, werde sich der Aufsichtsrat auseinandersetzen./als/DP/mis