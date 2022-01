Commerzbank besser als der Markt: Plus 14 Prozent seit Jahresbeginn - so geht es weiter

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Für die Aktien der Commerzbank läuft es derzeit einfach. Die Zinswende in den USA wirft ihren Schatten voraus und die Anleiherenditen in der Eurozone steigen seit Monaten. Die Stimmung bei den Experten dreht unterdessen weiter ins Positive, wovon ein neuer Analystenkommentar zeugt.Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat die Aktien der Commerzbank von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 7,10 auf 9,00 Euro angehoben. Analyst Nick Davey verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu europäischen Banken darauf, dass 2022 die Zinserwartungen rasch steigen dürften. Die Gewinnerwartungen des Marktes könnten daher zu niedrig sein. Zudem rechnet er mit weiteren Ergebnistreibern in diesem Jahr.In der Tat könnte der europäische Bankensektor mit steigenden Anleiherendite und der Fantasie einer Zinswende in der Eurozone auch 2022 outperformen. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe stieg gestern erstmals seit 2019 wieder über die Nulllinie – die Commerzbank-Aktie weist historisch eine positive Korrelation zu der Benchmark-Anleihe auf. Daher sollte der Aktienkurs tendenziell weiter stiegen.Bisher liegt der europäische Bankensektor 2022 im Vergleich zum Euro-Stoxx vorne. Die Commerzbank setzt sich mit etwa 14 Prozent Performance seit dem Jahreswechsel davon zusätzlich nach oben ab. Zahlen zum vierten Quartal gibt es erst am 17. Februar. Bis dahin warten Aktionäre gespannt auf den Ausblick auf 2022 und insbesondere die Prognosen zum Zinsgeschäft.Mit Material von dpa-AFX.