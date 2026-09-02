Commerzbank Aktie
WKN DE: CB0L03 / ISIN: US2025976059
|
02.09.2026 12:46:42
Commerzbank-CEO: Wir müssen konstruktive Gespräche mit Unicredit führen
DOW JONES--Für die Commerzbank und die Unicredit kommt es laut Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp nun darauf an, die laufenden Gespräche konstruktiv zu gestalten. "Wir sollten das jetzt tunlichst nicht vermasseln, um es mal so ein bisschen salopp zu sagen", sagte sie bei der Handelsblatt-Veranstaltung "Banken-Gipfel" in Frankfurt. "Denn ansonsten entsteht nicht nur Schaden für unsere Institution, unsere Shareholder und andere Stakeholder, sondern ich glaube, es ist dann tatsächlich auch ein Schaden für den europäischen Bankenmarkt." Feindlich werde es nicht funktionieren.
Die Unicredit hat sich zuletzt knapp die Hälfte der Anteile an der Commerzbank gesichert. Unicredit-CEO Andrea Orcel hat die Strategie der Commerzbank wiederholt als unzureichend kritisiert und eigene Restrukturierungsvorschläge vorgelegt.
"Es ist jetzt unsere Aufgabe, gemeinschaftlich und konstruktiv miteinander eine möglichst wertmaximierende Strategie für beide Institutionen zu finden, die einfach auch im Sinne aller Stakeholder ist", sagte Orlopp. Wichtig sei, die Unsicherheit für die Kunden zu minimieren. "Denn Unsicherheit freut unsere Wettbewerber."
Auf die Frage, ob sie selbst als Vorstandsvorsitzende an Bord bleiben wird, sagte sie. "Ich habe einen Vertrag bis 2029". Ein solcher Vertrag ergebe aber nur Sinn, wen es "erstens eine Vertrauensbasis zwischen dem Aufsichtsrat und dem Vorstand gibt, und zweitens, wenn man sich über die Strategie einig ist". Sei dies nicht der Fall, "dann muss man, glaube ich, daraus die Konsequenzen ziehen".
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/uxd
(END) Dow Jones Newswires
September 02, 2026 06:46 ET (10:46 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
|
01.09.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
01.09.26
|Angespannte Stimmung in Europa: So performt der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
01.09.26
|Handel in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
31.08.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
31.08.26
|STOXX-Handel STOXX 50 verliert nachmittags (finanzen.at)
|
31.08.26
|Schwacher Handel in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
31.08.26
|Börse Europa: STOXX 50 sackt mittags ab (finanzen.at)
|
31.08.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 am Mittag in Rot (finanzen.at)
Analysen zu UniCredit S.p.A.
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank AG (spons. ADRs)
|40,00
|2,04%
|Commerzbank
|40,43
|2,17%
|UniCredit S.p.A.
|84,03
|1,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Wall Street beendet Handel fester -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt tendierte am Mittwoch seitwärts. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte schwächer. Die US-Börsen zeigten sich mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es abwärts.