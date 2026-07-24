Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
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24.07.2026 16:53:26
Commerzbank chair calls for talks with UniCredit after takeover battle
Jens Weidmann’s comments signal shift to more conciliatory tone from German lenderWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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