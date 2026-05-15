KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
15.05.2026 07:28:00
Commerzbank-Chefin: Großteil des Jobabbaus entfällt auf KI
Die Commerzbank will im Übernahmekampf weitere 3.000 Stellen streichen. Nun erklärt Chefin Bettina Orlopp, wo Jobs wegfallen und was das mit KI zu tun hat.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!