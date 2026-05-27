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27.05.2026 03:15:00
Commerzbank-Depot enthüllt: Diese Tech-Aktie hat Alphabet als Nummer eins abgelöst
Die US-Börsenaufsicht SEC verpflichtet institutionelle Investoren zur vierteljährlichen Offenlegung ihrer Aktienpositionen, wenn das verwaltete Vermögen die Schwelle von 100 Millionen US-Dollar übersteigt. Die Commerzbank kam dieser Vorgabe nach und veröffentlichte ihre US-Aktienbestände für das erste Quartal 2026. Das Depot der Bank erreichte dabei einen Gesamtwert von rund 4,78 Milliarden US-Dollar. Das folgende Ranking zeigt die zehn größten US-Aktienpositionen im Portfolio der Commerzbank zum Stichtag 31. März 2026, geordnet nach ihrem prozentualen Anteil.
Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Commerzbank AG,Julia Schwager/Commerzbank AG,Frank Gaertner / Shutterstock.com
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