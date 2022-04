Commerzbank: Deutsche Autoproduktion sinkt im März

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Zahl der in Deutschland produzierten Pkw ist im März nach Berechnungen von Commerzbank-Volkswirt Ralph Solveen wieder deutlich gefallen. Der Automobilverband VDA begründet dies mit dem Krieg in der Ukraine, der die Lieferengpässe bei einigen Komponenten wieder deutlich verschärft habe. Nach Solveens Einschätzung dürften auch andere Industriesektoren wieder stärker unter Lieferengpässen leiden, zumal in China zuletzt wegen steigender Infektionszahlen wieder über einige Städte Lockdowns verhängt worden sei. "Damit dürfte die Industrie in den kommenden Monaten ihre Produktion eher wieder zurückfahren, was das Wachstum der deutschen Wirtschaft spürbar bremsen dürfte", prognostiziert Solveen.

"Wie nicht anders zu erwarten, hat der Krieg in der Ukraine der seit dem vergangenen Herbst zu beobachtenden Erholung der deutschen Automobil-Industrie ein jähes Ende gesetzt", schreibt der Ökonom. Nach den Zahlen des Automobilverbandes VDA und auf Basis einer hauseigenen Bereinigung um Saison- und Arbeitstageeffekte wurden im März etwa ein Viertel weniger Autos gebaut als im Februar. "Damit war die bereinigte Produktionszahl wieder niedriger als im November", merkt Solveen an.

Als Grund für diesen Einbruch nennt der VDA den Krieg in der Ukraine, durch den sich die Versorgung der Autobauer mit Bauteilen wieder deutlich verschlechtert habe. Solveen rechnet nicht damit, dass sich die Situation in den kommenden Monaten durchgreifend bessern wird, weil ein Ende des Kriegs nicht in Sicht sei. "Zudem könnten auch die Lieferungen aus China wieder abnehmen", gibt er zu bedenken. Dort seien zuletzt über mehrere Städte (zum Beispiel Schanghai) wieder strenge Lockdowns verhängt worden, so dass viele Fabriken geschlossen werden müssten. "Darum ist für die kommenden Monate eher mit einem weiteren Rückgang der Produktion zu rechnen."

Der Commerzbank-Volkswirt nimmt an, dass dies ebenso für andere Industriesektoren gelten wird, weshalb die Industrie wieder zu einem Bremsfaktor für die deutsche Wirtschaft werden dürfte.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/smh

(END) Dow Jones Newswires

April 05, 2022 10:17 ET (14:17 GMT)