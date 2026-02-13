Commerzbank gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Commerzbank gab am 11.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,670 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 48,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,91 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,58 Milliarden USD.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,671 USD prognostiziert, während sie den Umsatz bei 3,60 Milliarden USD gesehen hatten.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,63 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 2,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 50,94 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 13,83 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 28,19 Milliarden USD umgesetzt.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 2,89 USD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 14,04 Milliarden USD, befunden.

Redaktion finanzen.at