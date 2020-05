Commerzbank: Gute Kapitalausstatung eröffnet Spielraum für Geschäftschancen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank sieht sich dank ihrer guten Kapitalausstattung gut gerüstet für die kommenden Monate. Da die Regulierer die Mindestkapitalanforderungen reduziert haben und die Bank gut mit Kapital ausgestattet ist, ergeben sich Spielräume für zusätzliche Geschäftschancen, wie die seit der Finanzkrise teilverstaatlichte Bank am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. In der Corona-Krise ergeben sich vor allem im Kreditgeschäft zusätzliche Potenziale, da viele Unternehmen Kapitalbedarf haben. Die Bank darf dabei aber auch nicht zu leichtsinnig sein, da wackelnde Kredite mittelfristig auf das Ergebnis drücken könnten. Hier schlägt die Corona-Krise im laufenden Jahr bereits voll durch. 2020 rechnet die Bank mit einer Risikovorsorge von 1,0 bis 1,4 Milliarden Euro nach 620 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Damit liegt die Prognose der Bank im Rahmen der Expertenerwartungen, die im Schnitt hier bisher 1,2 Milliarden Euro auf dem Zettel haben./zb/mis