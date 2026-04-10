Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
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10.04.2026 08:29:59
Commerzbank-Kontrolle könnte für Unicredit teuer werden
Mit dem derzeitigen Kurs strebt die Unicredit noch nicht die Übernahme der Kontrollmehrheit bei der deutschen Commerzbank an. Sollte sie die 50-Prozent-Marke dennoch überschreiten, dann könnte es auf einen Schlag deutlich teurer werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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