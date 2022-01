Commerzbank muss 436 Mio EUR wegen Fremdwährungskrediten in Polen zurückstellen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Commerzbank muss in Polen wegen Fremdwährungskrediten umgerechnet 436 Millionen Euro zurückstellen, hält aber an ihrer Jahresprognose 2021 fest. Die mBank in Polen habe bezüglich der auf Fremdwährungen indexierten Kreditverträge für das vierte Quartal Rückstellungen von 2.006 Millionen polnischen Zloty (umgerechnet: 436 Millionen EUR) gebildet und entsprechend werde das operative Ergebnis des vierten Quartals des Konzerns belastet, teilte die Commerzbank mit. Die Commerzbank erwartet dennoch ein "positives Konzernergebnis" für das Geschäftsjahr 2021.

January 21, 2022 12:29 ET (17:29 GMT)