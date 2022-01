Commerzbank nach mBank-Schock: Wie schlimm wird es?

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Schock für Commerzbank -Aktionäre am Freitagabend: Millionen-Rückstellungen der polnischen Tochter mBank belasten das Jahresergebnis 2021 der Mutter. Die schwarze Null soll indes nicht in Gefahr sein, die zusätzlichen Rückstellungen sollten die Aktie nur kurzfristig belasten. 2022 dürfte sich die Entwicklung bei der mBank zudem umkehren.Die mBank versucht sich mit Kunden, die vor Jahren Hypothekenkredite in Schweizer Franken aufnahmen, außergerichtlich zu einigen. Denn das Wechselkursrisiko bei dem Währungspaar lief gegen die Darlehensnehmer, viele klagen nun. Dafür braucht die mBank aber mehr Geld, umgerechnet 436 Millionen Euro stellt die polnische Tochter zusätzlich zurück, um diese Summe wird das operative Ergebnis der Commerzbank geringer ausfallen.Darüber hatte der AKTIONÄR bereits am Freitagabend berichtet, die Aktie verlor im nachbörslichen Handel rund drei Prozent. Auch zum Wochenauftakt dürfte es heute weiter nach unten gehen, denn der Markt wurde von der Meldung überrascht. Allerdings geht der Konzern nun gestärkt in das neue Geschäftsjahr, denn die Risiken aus Polen sinken nun. Insgesamt hat die mBank nun rund 900 Millionen Euro für das Rechtsrisiko Franken-Kredite zurückgelegt.Der Gewinn der Commerzbank dürfte 2021 nun auch geringer ausfallen, als zuletzt noch erwartet. Analysten gingen bisher von einem operativen Ergebnis von 1,2 Milliarden Euro und unter dem Strich 163 Millionen Euro Gewinn aus. Dass es dennoch einen Gewinn gibt, daran ließ das Management in der Pressemitteilung vom Freitagabend aber keine Zweifel: Man rechne dennoch weiterhin mit schwarzen Zahlen, hieß es dazu.Die mBank wird im Gesamtjahr laut eigenen Angaben nun einen Verlust einfahren. Schuld sind die in jedem Quartal gebuchten Rückstellungen für Frankenkredite. Das Thema dürfte im laufenden Jahr aber weniger Bedeutung haben, zumal die Zinswende in Polen bereits in vollem Gang ist und die mBank 2022 von stark steigenden Erträgen profitieren sollte. Daher dürfte die polnische Tochter für die Commerzbank im laufenden Jahr wieder positiv zur Gewinnentwicklung beitragen. Die Dynamik könnte vom Markt noch unterschätzt werden.