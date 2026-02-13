Commerzbank präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Commerzbank äußerte sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,65 EUR, nach 0,630 EUR im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 52,49 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,08 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,48 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,571 EUR geschätzt. Der Umsatz war auf 3,07 Milliarden EUR geschätzt worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 2,33 EUR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,08 EUR je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahr hat Commerzbank im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 52,98 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 12,26 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 26,06 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,49 EUR geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 12,02 Milliarden EUR gerechnet.

Redaktion finanzen.at