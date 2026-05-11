Commerzbank präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Commerzbank hat am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,98 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,770 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 7,09 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,902 USD sowie einen Umsatz von 3,85 Milliarden USD belaufen.

Redaktion finanzen.at