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13.11.2026 16:20:00
Commerzbank-Prognose: DAX könnte 2027 weiter zulegen
Weltweit acht bis zehn Prozent Plus erwartet
Konkret erwartet Krämer weltweit einen Anstieg der Firmenergebnisse und Börsenkurse um acht bis zehn Prozent. Für den DAX ist die Schätzung mit sechs bis acht Prozent Plus etwas vorsichtiger. 2026 steht beim deutschen Leitindex bislang ein Anstieg um gut neun Prozent zu Buche.
Deeskalation im Iran-Krieg und KI-Investitionen als Treiber
Krämer setzt auf eine allmähliche Deeskalation des Iran-Kriegs mit anhaltend sinkenden Ölpreisen, weitere Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) und ein stabiles Wirtschaftswachstum. Gemessen an den historischen Ausgaben etwa während des Eisenbahn-Booms im 19. Jahrhundert oder der Technologieblase zur Jahrtausendwende seien die Unternehmensaufwendungen für KI auch nicht exzessiv.
Bewertungen von US-Aktien erscheinen vernünftig
Da die Unternehmensgewinne im S&P 500 seit Jahresbeginn rund dreimal stärker gestiegen seien als der marktbreite US-Aktienindex, erschienen die Bewertungen ebenfalls vernünftig, heißt es weiter. Dies gelte auch für die sieben weltgrößten US-Technologieunternehmen ("Magnificent Seven") mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 23.
FRANKFURT (dpa-AFX)
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